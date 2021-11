https://it.sputniknews.com/20211128/governo-berlusconi-deve-restare-in-carica-fino-a-uscita-dallemergenza-13950063.html

Governo, Berlusconi: "Deve restare in carica fino a uscita dall'emergenza"

Berlusconi rinnova il sostegno di Forza Italia al governo che dovrà restare in carica fino alla fine della legislatura nel 2023 per far fronte all'emergenza. 28.11.2021, Sputnik Italia

"Saremo i primi a collaborare lealmente all'attività di questo governo". Lo ha detto Silvio Berlusconi, assicurando il sostegno di Forza Italia al premier Draghi "che deve rimanere in carica per tutto il tempo necessario, fino al 2023, fin quando saremo usciti dall'emergenza. Allora si potrà tornare alla naturale alternanza fra due schieramenti in competizione fra loro". Le parole del Cavaliere arrivano da una riunione di partito tenuta oggi a Villa Gernetto di Lesmo, in Brianza. Presenti all'incontro il coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani, i capigruppo Fi al Senato, Annamaria Bernini, e alla Camera, Paolo Barelli, e tutti i coordinatori regionali dei giovani degli azzurriIl leader azzurro si sofferma in un passaggio del suo discorso sul ruolo del partito all'interno della coalizione di centrodestra. Rinnova la piena lealtà con gli alleati, consapevole delle differenze che "non ci impediranno di governare bene il Paese insieme con un buon programma condiviso". Infine, sul clima di sfiducia nella politica: "Sta a noi, che abbiamo responsabilità pubbliche, fare tutto il necessario perché la gente possa recuperare la fiducia nella democrazia rappresentativa, un sistema che non ha alternative nel modello di Stato liberale" ha concluso Berlusconi

