Germania: polizia contrasta 'campagna di vaccinazione' illegale contro il Covid-19

Il preparato, inoculato a circa 50 persone, era stato ideato dal medico e imprenditore tedesco Winfried Stocker. 28.11.2021, Sputnik Italia

La polizia tedesca ha intercettato una campagna di vaccinazione condotta in un aeroporto di Lubecca con un vaccino non approvato per l'uso.A renderlo noto è stato il dipartimento di polizia di Lubecca, con un comunicato ufficiale.Secondo i media tedeschi, l'aeroporto è di proprietà del medico e imprenditore tedesco Winfried Stocker, che ha sviluppato il proprio vaccino contro il COVID-19.Verso le 15:00 di sabato, gli agenti di polizia di pattuglia hanno notato circa 80 persone riunite davanti all'edificio del piccolo aeroporto e, nel tempo, il loro numero è cresciuto, ha affermato la dichiarazione della polizia.Si stima che a circa 50 persone sia stata inoculata con la sostanza prima dell'interferenza della polizia.

