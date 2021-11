https://it.sputniknews.com/20211128/donnarumma-terna-investiremo-nella-sicurezza-della-rete-43-miliardi-in-10-anni-13945803.html

Donnarumma (Terna): “Investiremo nella sicurezza della rete, 4,3 miliardi in 10 anni”

Donnarumma (Terna): “Investiremo nella sicurezza della rete, 4,3 miliardi in 10 anni”

Il cambiamento climatico mette a dura prova le infrastrutture e, con l’avvento della neutralità carbonica, le reti dovranno essere capaci di gestire l’energia... 28.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-28T12:00+0100

2021-11-28T12:00+0100

2021-11-28T12:00+0100

elettricita

energie rinnovabili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/752/23/7522341_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7b688aa253e883e5450d188049387b34.jpg

Terna, gestore della rete elettrica italiana, è pronto a investire in interconnessioni, rinnovo e sicurezza delle reti, con un piano di circa 4,3 miliardi di euro in 10 anni, dice il Ceo della società Stefano Donnarumma, parlando al Corriere della Sera.Reti più moderne per le rinnovabiliDonnarumma parla poi di un altro cambiamento fondamentale per le reti che trasportano l’energia, quello legato alla neutralità carbonica e all’avvicendamento delle rinnovabili come unica fonte.Il sistema deve poter restare in equilibrio e per questo “servono impianti e sistemi di accumulo, siano essi elettrochimici come le batterie o pompaggi idroelettrici”, per compensare le variazioni di produzione delle rinnovabili.“Dopo il superamento delle centrali a carbone nel 2025, per un certo periodo sarà il gas a garantire la stabilità della rete, consentendo di modulare il carico. Ma entro il 2050, anno della neutralità carbonica, dovremo avere sistemi di accumulo sufficienti”.“Ma gli investimenti devono anche essere nelle risorse umane per avere tecnici iperspecializzati. In Terna abbiamo creato un’accademia di formazione anche per le cosiddette ‘soft skills’”.Reti sempre più interconnesseUn altro punto che Donnarumma sottolinea è quello delle interconnessioni tra reti.“La rete di trasmissione italiana è già molto avanzata e connessa con tanti Paesi (Francia, Austria, Montenegro, Grecia) ed entro il 2028 lo sarà anche con la Tunisia”.“L’Italia è il cuore delle nostre operazioni. Due dei progetti più importanti sono il Tyrrhenian link, fra Campania, Sicilia e Sardegna, e l’Adriatic Link fra Marche e Abruzzo, per i quali impiegheremo nel complesso 4,7 miliardi”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

elettricita, energie rinnovabili