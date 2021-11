https://it.sputniknews.com/20211128/di-maio-in-pressing-su-draghi-non-possiamo-perderlo-sarebbe-un-danno-per-litalia-13952178.html

Di Maio in pressing su Draghi: “Non possiamo perderlo, sarebbe un danno per l’Italia”

Di Maio in pressing su Draghi: “Non possiamo perderlo, sarebbe un danno per l’Italia”

Il ministro degli Esteri sulla stessa linea di Berlusconi sulla continuità del governo. E su Conte e il M5S: “È il leader e prende lui le decisioni”, ma... 28.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-28T20:14+0100

2021-11-28T20:14+0100

2021-11-28T20:14+0100

mario draghi

luigi di maio

giuseppe conte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/13059932_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a98da56fd0c5e9fb677348edf9c00275.jpg

Mario Draghi deve restare al suo posto, alla guida del governo, il più a lungo possibile. Ne è convinto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che avverte sulle conseguenze di un voto anticipato, che danneggerebbe il Paese."Nel 2022, al di là delle scelte sul Quirinale, dovremo affrontare a livello europeo il dibattito sui nuovi criteri del patto di stabilità. Chi sta pensando di andare votare fa un danno al Paese" per cui sarà ricordato, ha aggiunto Di Maio.Una posizione che si affianca a quella del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che ha chiesto al governo di rimanere in carica “per tutto il tempo necessario, fino al 2023, fin quando saremo usciti dall'emergenza".Il M5S e Conte in bilicoDi Maio ha poi parlato del leader del Movimento con cui, secondo la stampa e secondo il leader di Italia Viva Matteo Renzi, c’è concorrenza per la leadership.Altro colpo da parare, tutto interno al M5S, quello del fondatore Beppe Grillo che ha colpito Conte sui “penultimatum” sulle ospitate Rai.E proprio nel suo ruolo di leader, Di Maio auspica che Conte ascolti i parlamentari nella scelta per il Quirinale.“Io sosterrò la linea della leadership ma la leadership deve ascoltare i parlamentari".

https://it.sputniknews.com/20211128/governo-berlusconi-deve-restare-in-carica-fino-a-uscita-dallemergenza-13950063.html

https://it.sputniknews.com/20211125/caos-nel-movimento-5-stelle-grillo-e-pronto-a-sfasciare-tutto-13920679.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

mario draghi, luigi di maio, giuseppe conte