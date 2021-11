https://it.sputniknews.com/20211128/corea-del-sud-si-valuta-nuovo-decreto-legge-non-vaccinati-potrebbero-pagare-per-cure-covid-13942793.html

Corea del Sud, si valuta nuovo decreto legge: non vaccinati potrebbero pagare per cure COVID

Le autorità sudcoreane stanno discutendo sulla possibilità di far pagare ai cittadini non vaccinati parte dell'importo complessivo per le cure in ospedale... 28.11.2021, Sputnik Italia

L'obiettivo della misura sarebbe quello di aumentare il tasso di vaccinazione contro il coronavirus. Secondo gli ultimi dati, nella Repubblica ha ricevuto il vaccino anti-COVID il 79,4% della popolazione totale e il 91,2% della popolazione adulta. Alla luce dell'aumento dei casi di COVID-19 e del numero di pazienti gravi, le autorità ritengono che tali cifre non siano abbastanza.Al momento, in conformità con la legge sulla prevenzione delle malattie infettive, lo Stato paga l'intero importo del costo del trattamento in caso di infezione da COVID-19. In media, il costo si aggira sui10 milioni di won (circa 7,4 mila euro) a persona.Ultimamente, la Corea del Sud registra in media 3-4 mila contagi giornalieri, lo scorso mercoledì il Paese ha raggiunto il numero di contagi giornalieri più alto dall'inizio della pandemia (4.115).

