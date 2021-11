https://it.sputniknews.com/20211128/castelli-lintesa-sul-fisco-non-era-scontata-adesso-passare-da-4-a-3-aliquote-irpef-13946306.html

Castelli: “L’intesa sul fisco non era scontata, adesso passare da 4 a 3 aliquote Irpef”

Castelli: "L'intesa sul fisco non era scontata, adesso passare da 4 a 3 aliquote Irpef"

La viceministra promuove il lavoro fatto dal governo sulle tasse: l'obiettivo era aiutare il ceto medio. Domani Franco vedrà i sindacati. 28.11.2021

Laura Castelli, viceministra all’Economia in quota M5S, è soddisfatta dell’operazione sui tagli alle tasse: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro, l’intesa sul fisco non era scontata per una maggioranza così variegata”, dice a La Stampa.E alle critiche di sindacati e Confindustria risponde che in Manovra ci sono misure sia per i ceti più poveri che per le imprese.E poi, aggiunge la Castelli, “abbiamo scelto di cancellare l’Irap, in modo strutturale, a 630mila contribuenti, che sono più della metà della platea”, ma è un primo passo, il “percorso continua perché, anche sull’Irap, l’obiettivo è l’abolizione totale”.Domani Franco vedrà i sindacatiLunedì, alle 19, il ministro dell’Economia Daniele Franco vedrà i sindacati, sempre sul tema fisco.I tre leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, ribadiranno a Franco quanto detto nelle manifestazioni organizzate a Roma, Torino, Milano e in molte altre città d’Italia: “La legge di Bilancio è inadeguata e va cambiata su fisco, pensioni, lavoro”.

