Cancelliere austriaco favorevole alla continuazione della costruzione del Nord Stream 2

"Con o senza Nord Stream 2, siamo in qualche modo dipendenti dal gas russo. Questo è un dato di fatto. Sono d'accordo che alla fine dobbiamo ridurre questa dipendenza da Mosca. Ma non credo che il Nord Stream 2 vada ad aumentarla. Al contrario, il nuovo percorso dopo la sua apertura diversificherà le rotte di approvvigionamento, ma la Russia ha sempre rispettato gli accordi, il problema ora è che non aumenta le forniture, credo che in ogni caso sia necessario continuare la costruzione del gasdotto sotto il Mar Baltico", ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera.