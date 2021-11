https://it.sputniknews.com/20211128/bollette-stop-agli-aumenti-con-tagli-al-reddito-botta-e-risposta-tra-salvini-e-perantoni-13949703.html

Bollette, stop agli aumenti con tagli al reddito: botta e risposta tra Salvini e Perantoni

Martedì la richiesta ufficiale della delegazione della Lega al premier Draghi. La replica del deputato M5S: "Una porcheria" 28.11.2021, Sputnik Italia

La Lega chiederà a Draghi misure immediate contro i rincari in bolletta per famiglie e imprese. La proposta di Matteo Salvini è quella di spostare risorse dal reddito di cittadinanza per bloccare gli aumenti dell'energia.Martedì ci sarà la richiesta ufficiale della delegazione della Lega a Draghi. Dal M5S arriva la dura replica del presidente della commissione Giustizia della Camera, Mario Perantoni, che definisce "una porcheria" la proposta di Salvini di spostare le risorse del Reddito di cittadinanza per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas."Ovviamente - aggiunge - non è venuto in mente a Salvini e ai suoi di proporre strumenti seri per combattere l’evasione fiscale e recuperare in questo modo risorse necessarie per il Paese”.

