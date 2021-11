https://it.sputniknews.com/20211127/variante-omicron-speranza-per-fermarla-e-fondamentale-vaccinarsi-e-fare-il-booster-13936001.html

Variante Omicron, Speranza: “Per fermarla è fondamentale vaccinarsi e fare il booster”

Variante Omicron, Speranza: “Per fermarla è fondamentale vaccinarsi e fare il booster”

Dopo lo stop ai voli dall’Africa meridionale, il ministro della Salute rinnova l’appello all’immunizzazione e all’uso della mascherina al chiuso o in caso di... 27.11.2021, Sputnik Italia

Le borse crollano, gli stati fermano i voli in arrivo da sette Paesi dell’Africa meridionale, gli scienziati si interrogano sulle conseguenze delle 32 mutazioni della nuova variante Omicron del coronavirus, definita “preoccupante” dall’Oms. Il ministro della Salute Roberto Speranza rilancia e ribadisce che l’unica via resta la vaccinazione e il richiamo con la terza dose.In un articolo, pubblicato in esclusiva sul sito del Corriere della Sera, il ministro, che per primo ieri mattina ha firmato l’ordinanza per le restrizioni ai voli, sottolinea che “questa variante va presa con grandissima attenzione. Ancora non c’è una valutazione finale, ma si tratta di un elemento nuovo e preoccupante”.“Senza vaccino avremmo numeri terrificanti e dobbiamo insistere, con ogni energia”, anche se non ci sono ancora informazioni sufficienti sulla variante Omicron.Ma Speranza ritiene che gli italiani abbiano compreso il messaggio, perché “le prenotazioni stanno salendo molto. Abbiamo toccato il record di 270 mila terze dosi e le prime sono in crescita”.Le 32 mutazioni che fanno pauraL’Organizzazione mondiale della Sanità ha sottolineato nella sua nota che a preoccupare per quanto riguarda la variante Omicron sono le 32 mutazioni della proteina Spike, l’area su cui lavorano i vaccini.E anche Speranza ritiene che sia questo l’elemento di cui avere timore.Attualmente, la variante è stata individuata principalmente in Sudafrica e in altri Paesi dell’area, ma è arrivata anche con un caso in Belgio.

