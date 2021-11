https://it.sputniknews.com/20211127/variante-omicron-primi-due-casi-in-inghilterra-13942930.html

Variante Omicron, primi due casi in Inghilterra

Variante Omicron, primi due casi in Inghilterra

Le due persone contagiate con il nuovo ceppo sono in auto-isolamento con le loro famiglie. I due casi sono collegati. 27.11.2021, Sputnik Italia

Scoperti due casi di contagio con la variante Omicron in Inghilterra. Il governo ha reso noto che due persone sono risultate positive alla nuova mutazione del virus Sars-Cov-2 nell'Essex, a Nottingham e Chelmford. Si tratta di due casi collegati fra loro individuati la notte scorsa. Entrambe le persone contagiate si sono messe in auto-isolamento assieme alle loro famiglie, in base a quanto riferito dal segretario alla salute Sajid Javid."Questo è un promemoria che la pandemia è tutt’altro che finita", ha spiegato Javid, aggiungendo che sono in corso test mirati nelle aree interessate ai due contagi. Il Regno Unito è stato fra i primi Paesi, assieme a Israele, a bloccare i voli con i Paesi dell'Africa meridionale, dove sono stati scoperti alcuni focolai della nuova variante. La variante OmicronLa nuova variante Omicron del virus Sars-Cov-2 ha messo in allarme l'Oms e diversi Paesi, oltre ai mercati finanziari di tutto il mondo, per l'alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, che potrebbero rendere il nuovo ceppo più resistente ai vaccini.Non è ancora chiaro se le caratteristiche della nuova mutazione possano offrire al virus un vantaggio in termini di maggiore capacità di contagio o di aggirare la protezione del vaccino.Il nuovo ceppo è stato scoperto in piccoli focolai in Sudafrica, Botswana e Hong Kong. In Europa, il primo caso di contagio relativo alla nuova variante è stato invece individuato in Belgio.

