https://it.sputniknews.com/20211127/variante-omicron-in-germania-rilevato-il-primo-caso-sospetto-13940522.html

Variante Omicron, in Germania rilevato il primo caso sospetto

Variante Omicron, in Germania rilevato il primo caso sospetto

Un primo caso sospetto della nuova variante di Omicron è stato rilevato in Germania in una persona recentemente tornata dal Sudafrica. 27.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-27T12:51+0100

2021-11-27T12:51+0100

2021-11-27T12:54+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/903/03/9030320_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6595dc1bc4db297f9fdce0c43fb473cd.jpg

Lo hanno annunciato oggi le autorità regionali dello stato dell'Assia, nell'Ovest del Paese.Si tratta del terzo caso di variante Omicron rilevato in Europa.Questa nuova variante del coronavirus, rilevata per la prima volta giovedì in Sudafrica, è considerata "preoccupante" dall'OMS.Nella mattinata odierna, il Centro europeo per le malattie ha definito la variante Omicron a rischio "alto o molto alto" per l'Union Europea.Altri casi di variante Omicron in Europa sono stati rilevati in Belgio e in Repubblica Ceca.

https://it.sputniknews.com/20211127/variante-omicron-centro-europeo-malattie-rischio-alto-o-molto-alto-per-ue-13938048.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo