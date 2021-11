https://it.sputniknews.com/20211127/variante-omicron-centro-europeo-malattie-rischio-alto-o-molto-alto-per-ue-13938048.html

Variante Omicron, Centro europeo malattie: "rischio alto o molto alto per UE"

Variante Omicron, Centro europeo malattie: "rischio alto o molto alto per UE"

Per l'Ecdc, la protezione del vaccino potrebbe diminuire, ma l'infezione non è più grave. 27.11.2021

Europa in allarme per la diffusione della nuova variante Covid, isolata in Africa meridionale. Alla mutazione B.1.1.529 del virus, da ieri denominata Omicron, è stato associato un livello di rischio associato alto o molto alto per l'UE.Lo ha reso noto il Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie (Ecdc), in un rapporto diffuso venerdì sera. Per le elevate mutazioni nella proteina Spike, la Omicron potrebbe avere una trasmissibilità molto elevata.Quello che preoccupa di più le autorità sanitarie europee e di tutto il mondo è un eventuale indebolimento dell'azione dei vaccini, legato ad una maggiore immunoevasione del nuovo ceppo. La variante potrebbe non essere associata ad un'infezione più grave.L'Ecdc invita ad accelerare le vaccinazioni in generale e le terze dosi per gli ultraquarantenni, oltre ad intensificare le misure anti-contagio, in particolare mascherine, lavoro da remoto ed evitare gli assembramenti sui mezzi pubblici.La variante OmicronLa nuova variante Omicron del virus Sars-Cov-2 ha messo in allarme l'Oms e diversi Paesi, oltre ai mercati finanziari di tutto il mondo, per l'alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, che potrebbero rendere il nuovo ceppo più resistente ai vaccini.Non è ancora chiaro se le caratteristiche della nuova mutazione possano offrire al virus un vantaggio in termini di maggiore capacità di contagio o di aggirare la protezione del vaccino.Il nuovo ceppo è stato scoperto in piccoli focolai in Sudafrica, Botswana e Hong Kong. In Europa, il primo caso di contagio relativo alla nuova variante è stato invece individuato in Belgio.

