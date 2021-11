https://it.sputniknews.com/20211127/variante-omicron-a-new-york-dichiarato-lo-stato-di-emergenza-per-i-contagi-13935878.html

Variante Omicron, a New York dichiarato lo stato di emergenza per i contagi

Il numero dei contagi in quello che è uno degli Stati più popolosi degli USA è tornato ai livelli dello scorso aprile. 27.11.2021, Sputnik Italia

La governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza per far fronte all'insorgenza della nuova variante Omicron del Covid, che minaccia di fare la propria compars anche negli USA.La Hochul, in una dichiarazione pubblica, ha spiegato anche che la decisione è motivata dall'alto numero di contagi rilevati nei giorni scorsi, tornati a livelli che non si vedevano dallo scorso aprile.In precedenza, Anthony Fauci, massimo esperto infettivologo americano e consigliere della Casa Bianca per l'emergenza Covid, aveva dichiarato che saranno necessarie alcune settimane affinché i test di laboratorio possano dare una risposta definitiva circa i rischi posti dalla nuova variante, isolata per la prima volta in Sudafrica.La variante OmicronLa nuova variante Omicron del virus Sars-Cov-2 ha messo in allarme l'Oms e diversi Paesi, oltre ai mercati finanziari di tutto il mondo, per l'alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, che potrebbero rendere il nuovo ceppo più resistente ai vaccini.Non è ancora chiaro se le caratteristiche della nuova mutazione possano offrire al virus un vantaggio in termini di maggiore capacità di contagio o di aggirare la protezione del vaccino.Il nuovo ceppo è stato scoperto in piccoli focolai in Sudafrica, Botswana e Hong Kong. In Europa, il primo caso di contagio relativo alla nuova variante è stato invece individuato in Belgio.

