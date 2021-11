https://it.sputniknews.com/20211127/tim-lad-gubitosi-lascia-un-comitato-valuta-lofferta-dacquisto-del-fondo-kkr-13944476.html

Tim, l’ad Gubitosi lascia. Un comitato valuta l’offerta d’acquisto del fondo Kkr

Dimissioni accolte a larga maggioranza dopo il pasticcio sui conti relativi all’accordo con Dazn. I poteri passano a Rossi e Labriola. 27.11.2021, Sputnik Italia

Dopo tensioni e richieste formali, sono arrivate le dimissioni dell’amministratore delegato di Tim Luigi Gubitosi, e sono state accolte a larga maggioranza dai consiglieri.I poteri di Gubitosi sono stati divisi tra il presidente Salvatore Rossi, che assume un ruolo esecutivo e dal nuovo direttore generale, Pietro Labriola, che avrà le deleghe operative.In particolare a destare preoccupazione è stata la partnership con Dazn, su cui la società ha puntato un miliardo in tre anni per incrementare gli allacciamenti alla fibra ottica attraverso la leva delle partite di Serie A.L’Opa americanaA pesare sul destino di Gubitosi anche l’offerta di acquisto da 11 miliardi presentata dal fondo americano Kkr, intenzionato a prendere il controllo di Tim.Il fondo Kkr ha presentato una manifestazione di interesse a lanciare un’Opa sulla società e ha chiesto il consenso del Cda, del management e del governo prima di lanciare l’Offerta pubblica di acquisto. Il fondo americano ha anche chiesto di poter aprire una due diligence sui conti della società della durata di quattro settimane per vederci chiaro, dopo i dubbi espressi dai soci sui risultati della società.

