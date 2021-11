https://it.sputniknews.com/20211127/suona-offensivo-negli-usa-si-interrogano-sul-carattere-discriminatorio-del-black-friday-13932497.html

Il portale statunitense Campus Reform ha interpellato alcuni studenti dell'Università della Florida riguardo la questione. Il portale ricorda che nel 2019 sul quotidiano Chicago Tribune era apparso un articolo in cui l'autore invita a rivalutare il nome del Black Friday, in quanto discrimina i neri.La maggior parte degli studenti dell'ateneo in Florida ha sostenuto l'iniziativa di cambiare il nome.Un giovane ha invece raccontato la propria esperienza da piccolo durante i Black Friday.Tuttavia, i giovani hanno cambiato la propria visione del problema scoprendo che il nome Black Friday non ha a che fare con colore della pelle delle persone.Alla fine degli anni '80 i rivenditori hanno iniziato a sponsorizzare il giorno dopo il Ringraziamento come "Black Friday" perché dopo un intero anno di attività in perdita ("andare in rosso", in inglese) i negozi avrebbero presumibilmente registrato un certo profitto ("andare in nero”, in inglese).

