https://it.sputniknews.com/20211127/sudafrica-siamo-stati-puniti-per-aver-rilevato-la-nuova-variante-del-covid-19-13940977.html

Sudafrica: siamo stati puniti per aver rilevato la nuova variante del COVID-19

Sudafrica: siamo stati puniti per aver rilevato la nuova variante del COVID-19

Il ministero degli Esteri del Sudafrica ha affermato che il Paese è stato punito per aver identificato il nuovo ceppo del coronavirus con un elevato numero di... 27.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-27T15:14+0100

2021-11-27T15:14+0100

2021-11-27T15:14+0100

mondo

politica

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/906/21/9062155_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_39a0a168815c5fd45c51c00983e3db6c.jpg

Nella serata di ieri, l'OMS, a seguito di una riunione di emergenza del gruppo consultivo tecnico sull'evoluzione dei virus, ha annunciato che il nuovo ceppo di coronavirus B.1.1.529, rilevato in Sudafrica, è stato classificato come preoccupante ed è stato battezzato con la lettera greca Omicron. Alcune nazioni, in precedenza, avevano sospeso il collegamento aereo con il Sudafrica.Il ministero degli Esteri sudafricano ha affermato, in una nota, che la comunità internazionale necessita collaborazione nel contesto della scoperta del nuovo ceppo del COVID-19.Il ministero ha osservato che il nuovo ceppo è stato rilevato anche in altri paesi e che l'atteggiamento verso quei paesi è completamente diverso.Il comunicato cita anche il responsabile per le Emergenze dell'OMS, Michael Ryan.Omicron in EuropaNella mattinata odierna, il Centro europeo per le malattie ha definito la variante Omicron a rischio "alto o molto alto" per l'Unione Europea. Altri casi di variante Omicron in Europa sono stati rilevati in Belgio e in Repubblica Ceca.

https://it.sputniknews.com/20211127/variante-omicron-in-germania-rilevato-il-primo-caso-sospetto-13940522.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, coronavirus nel mondo