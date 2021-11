https://it.sputniknews.com/20211127/russia-giornata-dellitalia-a-mosca-oggi-la-kermesse-della-cucina-nostrana--13941738.html

Russia, Giornata dell'Italia a Mosca: oggi la kermesse della cucina nostrana

Il centro commerciale Depo.Moscow di Mosca ha ospitato oggi l'evento gastronomico Giornata dell'Italia. 27.11.2021, Sputnik Italia

Giornata dell'Italia oggi a Mosca, evento gastronomico dedicato alle tradizioni culinarie italiane, che si è svolto nel centro commerciale Depo.Moscow, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e l'Agenzia Nazionale del Turismo Enit di Mosca, con il supporto dell'Agenzia Ice.L'evento si è tenuto in concomitanza della VI Settimana della cucina italiana nel mondo, che ha avuto inizio il 22 novembre e terminerà il 28 dello stesso mese.L'iniziativa ha avuto luogo nel Depo.Moscow, il più grande dei sette edifici del complesso Depo Lesnaya, un cluster gastronomico che unisce ristoranti a rappresentanza delle varie tradizioni culinarie del mondo.All'apertura dell'evento, sul palco del Depo.Moscow, è stato proiettato il video di Ice Four elements, a cui ha fatto seguito il saluto del Direttore Generale del Gastro-Quartiere Depo Lesnaya. Sul palco sono saliti anche gli chef e i rappresentanti di vari ristoranti e bar italiani di Mosca.In parallelo alla Giornata dell'Italia, si è svolta la mostra di disegni di bambini Pace nel mondo, parte di un progetto internazionale volto a promuovere i valori della pace attraverso lo scambio culturale.

