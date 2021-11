https://it.sputniknews.com/20211127/russia-e-cina-critiche-sul-vertice-per-la-democrazia-organizzato-dagli-usa-crea-divisione-13939263.html

Russia e Cina, critiche sul vertice per la democrazia organizzato dagli USA: "Crea divisione"

Russia e Cina, critiche sul vertice per la democrazia organizzato dagli USA: "Crea divisione"

Il summit si terrà dal 9 al 10 dicembre in formato online, con la partecipazione di 110 Paesi. 27.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-27T17:21+0100

2021-11-27T17:21+0100

2021-11-27T17:21+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/768/88/7688844_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac32098fbf65c23d67503fd0ca74dadb.jpg

Russia e Cina rifiutano fermamente l'idea degli Stati Uniti di tenere un Summit per la democrazia, poiché tale iniziativa creerebbe nuove linee di divisione nella comunità internazionale, che contraddicono lo sviluppo del mondo moderno.Lo hanno affermato gli ambasciatori dei due Paesi negli Stati Uniti, in un articolo congiunto pubblicato su National Interest.I due diplomatici hanno definito tale iniziativa statunitense "un prodotto evidente della sua mentalità da Guerra Fredda, questo alimenterà il confronto ideologico e una spaccatura nel mondo, creando nuove 'linee divisorie'".Cina e Russia, tramite i propri ambasciatori, hanno sottolineato che i Paesi dovrebbero "concentrarsi sulla gestione dei propri affari, non criticare con condiscendenza gli altri. Non c'è bisogno di preoccuparsi della democrazia in Russia e Cina. Alcuni governi stranieri pensano meglio a se stessi e a ciò che sta accadendo nelle loro case", hanno affermato gli ambasciatori.Martedì, gli Stati Uniti hanno presentato un elenco di 110 paesi invitati a partecipare a un vertice sulla democrazia dal 9 al 10 dicembre. Russia e Cina non sono invitate a partecipare al vertice, così come l'Ungheria è l'unico Paese dell'UE a non essere stato invitato.Gli ex stati sovietici invitati a partecipare al vertice includono Armenia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldova e Ucraina. Nella lista degli invitati mancano invece Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo