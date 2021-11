https://it.sputniknews.com/20211127/olanda-focolaio-tra-passeggeri-di-voli-dal-sudafrica-61-positivi-13938622.html

Olanda, focolaio tra passeggeri di voli dal Sudafrica: 61 positivi

Il ministero della Salute ha fatto sapere che sono in corso i test per accertare casi di contagio con la variante Omicron fra i passeggeri positivi. 27.11.2021, Sputnik Italia

Cresce la preoccupazione ad Amsterdam per un focolaio esploso tra passeggeri di rientro dal Sudafrica. Sono almeno 61 i positivi al Covid atterrati venerdì all'aeroporto di Schiphol su due voli Klm provenienti da Cape Town e Johannesburg.Secondo quanto riporta la stampa olandese, il ministero della Salute ha dichiarato che sono in corso i test per accertare eventuali casi di contagio con la nuova variante, recentemente denominata Omicron.Tutti i passeggeri risultati positivi al Sars-Cov-2 sono stati posti in isolamento in un hotel nei pressi dell'aeroporto. Gli altri dovranno comunque osservare un periodo di quarantena. Sui due voli viaggiavano circa 600 persone.La variante OmicronLa nuova variante Omicron del virus Sars-Cov-2 ha messo in allarme l'Oms e diversi Paesi, oltre ai mercati finanziari di tutto il mondo, per l'alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, che potrebbero rendere il nuovo ceppo più resistente ai vaccini.Non è ancora chiaro se le caratteristiche della nuova mutazione possano offrire al virus un vantaggio in termini di maggiore capacità di contagio o di aggirare la protezione del vaccino.Il nuovo ceppo è stato scoperto in piccoli focolai in Sudafrica, Botswana e Hong Kong. In Europa, il primo caso di contagio relativo alla nuova variante è stato invece individuato in Belgio.L'allarme per la nuova variante ha spinto diversi Paesi europei, l'Italia fra i primi, a bloccare i voli provenienti dal Sudafrica e da altri 6 Stati dell'Africa meridionale.

