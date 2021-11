https://it.sputniknews.com/20211127/nba-lebron-james-multato-per-gesto-osceno-maxi-sanzione-da-15000-dollari-13943280.html

NBA, Lebron James multato per "gesto osceno": maxi-sanzione da 15.000 dollari

27.11.2021

La star dei Los Angeles Lakers LeBron James è stata multata di $ 15.000 per un "gesto osceno", ha annunciato la National Basketball Association (NBA). L'episodio è avvenuto nell'ultimo quarto della partita contro gli Indiana Pacers dopo che l'atleta ha segnato una tripla, che ha portato i Lakers in vantaggio.LeBron James ha celebrato il suo gran tiro con la cosiddetta danza delle "grandi palle", e cioè mettendo una mano sulle parti basse salterellando, inventata da un altro giocatore dell'NBA, Sam Cassell.Non è la prima volta negli ultimi giorni che LeBron viene punito dalla lega per i suoi comportamenti inappropriati. Lo scorso 21 novembre, James è stato espulso dopo un alterco con Isaiah Stewart dei Detroit Pistons: la star dei Lakers ha colpito in faccia l'avversario, che ha subito cercato vendetta, affermando che l'azione era stata deliberata, ma è stato trattenuto dai compagni di squadra e allenatori. Anche Stewart è stato espulso e per James è arrivata la squalifica per un turno.

