Messico, autobus di pellegrini va a finire contro un edificio: almeno 19 vittime

Diversi corpi sono rimasti per ore tra le lamiere, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. 27.11.2021, Sputnik Italia

È di almeno 19 vittime il bilancio di un tragico incidente avvenuto in Messico, dove un autobus che trasportava dei pellegrini dallo Stato di Michoacan verso il santuario di Chalma, a circa 50 km da Città del Messico, si è schiantato contro un edificio.Stando ai primi rapporti preliminari, almeno altre trenta persone sono rimaste ferite in seguito all'incidente.A causare la tragedia, sembrerebbe, la rottura dei freni. Il veicolo stava percorrendo una discesa tra i comuni di Joquicingo e Malinalco e l'autista non è riuscito ad intervenire in alcun modo per evitare il peggio.Chalma è meta di pellegrinaggi nel periodo che si avvicina al 12 dicembre, giorno della Vergine di Guadalupe.Sito sacro per le popolazioni locale in epoca pre-ispanica, si è trasformato in un sito per i pellegrini cattolici, dopo che una croce sarebbe miracolosamente apparsa in una grotta dedicata ad una divinità azteca.

