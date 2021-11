https://it.sputniknews.com/20211127/isole-salomone-oltre-100-persone-arrestate-dopo-le-proteste-13935759.html

Isole Salomone, oltre 100 persone arrestate dopo le proteste

Isole Salomone, oltre 100 persone arrestate dopo le proteste

Le forze dell'ordine hanno invitato i manifestanti a mettere fine alle sommosse e ai saccheggi. 27.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-27T16:35+0100

2021-11-27T16:35+0100

2021-11-27T16:35+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/13935732_10:0:3573:2004_1920x0_80_0_0_760971d44735ec9d8ef579c283830cee.jpg

Più di 100 persone sono state arrestate nelle Isole Salomone, dopo una grave ondata di disordini avvenuta nella capitale del Paese Honiara.Lo ha reso noto nelle scorse ore la polizia, che è stata coadiuvata nelle proprie operazioni anche dai militari australiani inviati a sostegno:I disordini civili nelle Isole Salomone sono iniziati mercoledì a Honiara, con i manifestanti che hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Manasseh Sogavare, con i media che hanno sottolineato come nel Paese sia alta l'insoddisfazione nei confronti dell'esecutivo per le promesse non mantenute.Da parte sua, il premier Sogavare ha affermato che le proteste sarebbero state causate dalle potenze straniere, insoddisfatte della decisione di migliorare relazioni con la Cina, riconoscendola come unico stato sovrano cinese a discapito di Taiwan.Precedentemente, il governo della provincia di Malaita nelle Isole Salomone si era opposto alla decisione del governo centrale del paese di sviluppare legami con la Cina invece che con Taiwan.

https://it.sputniknews.com/20211126/isole-salomone-in-preda-al-caos-australia-inviera-truppe-e-una-nave-da-guerra-13925401.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo