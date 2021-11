https://it.sputniknews.com/20211127/india-63-galline-muoiono-di-infarto-per-lalto-volume-della-musica-13933911.html

India, 63 galline muoiono di infarto per l'alto volume della musica

Nel distretto indiano di Balasore, nello stato federato dell'Orissa, 63 polli sono deceduti per infarto a causa del volume troppo alto della musica, che... 27.11.2021, Sputnik Italia

mondo

Ranjit Parida, il proprietario di un allevamento, ha raccontato che la scorsa domenica, 21 novembre, c'è stata la celebrazione di un matrimonio in un villaggio vicino, scrive il giornale Hindustan Times. Gli ospiti della festa ad un certo punto hanno alzato il volume della musica ed hanno iniziato a far esplodere petardi. Il rumore ha spaventato gli uccelli, che hanno iniziato a correre lungo il perimetro dell'allevamento.Parida, comprendendo la situazione, si è recato alla festa e ha chiesto agli sposi di mantenere un profilo basso. Questi ultimi hanno invece continuato a celebrare il matrimonio, non avendo preso sul serio la richiesta del proprietario dell'allevamento. Inoltre, come dichiarato da Parida, gli sposi erano troppo ubriachi per comprendere la gravità della situazione.Quando l'uomo è tornato all'allevamento e ha trovato 63 polli morti. La mattina dopo ha chiesto alla famiglia della sposa il risarcimento dei danni, ma gli è stato negato.Parida ha sporto denuncia sull'episodio che ora viene indagato dalla polizia.Il professor Suryakanta Mishra, un noto professore di zoologia ed autore di un libro sul comportamento degli animali, ha affermato che il rumore forte aumenta il rischio di malattie cardiovascolari negli esseri umani e negli uccelli.

