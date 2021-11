https://it.sputniknews.com/20211127/inchiesta-juve-plusvalenze-sospette-per-282-milioni-spunta-il-nome-di-cristiano-ronaldo-13940415.html

Inchiesta Juve: plusvalenze sospette per 282 milioni, spunta il nome di Cristiano Ronaldo

Inchiesta Juve: plusvalenze sospette per 282 milioni, spunta il nome di Cristiano Ronaldo

Il fuoriclasse portoghese non è indagato, ma i suoi rapporti economici con il club bianconero sono sotto la lente della procura torinese. 27.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-27T14:11+0100

2021-11-27T14:11+0100

2021-11-27T14:11+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/9594946_0:60:3001:1748_1920x0_80_0_0_a68d35e71100950fefafe2f99abf2260.jpg

Nell'inchiesta sui conti della Juventus spunta il nome di Cristiano Ronaldo. Gli accertamenti della Procura di Torino riguardano anche i rapporti economici tra il calciatore e il club bianconero. I militari delle Fiamme Gialle hanno ricevuto l'incarico di cercare "documenti e scritture private" relative al contratto e alle retribuzioni arretrate. Il fuoriclasse portoghese non risulta indagato.Alla base dell'indagine della Procura torinese e della Guardia di Finanza ci sono plusvalenze per 282 milioni in tre anni, "connotate da valori fraudolentemente maggiorati", per cui sono indagati i vertici della società bianconera per i reati di falso in bilancio e false fatturazioni.Secondo gli inquirenti, sarebbe Fabio Paratici, ex Chief football officer della Juventus, "l'artefice della pianificazione preventiva delle plusvalenze", ma il Cda della società bianconera, e "in primis il presidente Andrea Agnelli", erano consapevoli della sua condotta."Hanno chiesto di fa' le plusvalenze", "che almeno Fabio (Paratici - ndr), dovevi fa' le plusvalenze e facevi le plusvalenze", si sente in una delle intercettazioni di cui si sono avvalsi gli inquirenti nel corso delle indagini.Da altre intercettazioni emerge che negli ambienti della Juve era chiaro che le difficoltà non derivavano soltanto dall'emergenza sanitaria. In una conversazione si sente dire: "sì ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia