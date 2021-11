https://it.sputniknews.com/20211127/in-svizzera-si-vota-sul-green-pass-tra-malumori-raccolte-firme-e-poche-vaccinazioni-13944246.html

In Svizzera si vota sul green pass tra malumori, raccolte firme e poche vaccinazioni

In Svizzera si vota sul green pass tra malumori, raccolte firme e poche vaccinazioni

Gli elvetici sono i primi elettori al mondo a esprimersi in un referendum sulla certificazione sanitaria imposta a giugno e da settembre obbligatoria per... 27.11.2021

Domani, per la prima volta, lo strumento del green pass sarà messo all’esame degli elettori.Avverrà in Svizzera dove contro il certificato sanitario anti-Covid è stato promosso un quesito referendario da comitati senza affiliazione politica, secondo i quali il green pass discrimina i non vaccinati e il tracciamento dei contatti consente “una sorveglianza di massa”.Uno su tre non si è immunizzatoStando ai dati ufficiali, la Svizzera registra un tasso di vaccinazione inferiore a quello di altri Stati europei, pari al 65% della popolazione, e le nuove infezioni quotidiane sono in crescita e si aggirano intorno alle 6mila.Per questo, il ministro della salute Alain Berset, sta pianificando nuove restrizioni, come la vicina Germania, o addirittura rende obbligatoria la vaccinazione, come l'Austria.Il green pass era stato introdotto a giugno ma soltanto a settembre è diventato obbligatorio per entrare in bar, caffè, ristoranti, musei, cinema, università ed eventi sportivi.Il pass viene rilasciato con la prova di vaccinazione, un test negativo o la certificazione della guarigione.A giugno gli svizzeri si erano già espressi sulle misure adottate contro la pandemia, ma senza dover votare pro o contro il green pass: all’epoca il sì aveva vinto con oltre il 60%.

