Il Pd primo nei sondaggi, tallonato da Fratelli d’Italia. Lega e M5S in calo

Cresce il gradimento per il governo e per il premier Draghi. Tra i leader di partito resta primo Conte, anche se in discesa, e subito dopo Giorgia Meloni. 27.11.2021, Sputnik Italia

Mentre l’indice di gradimento del governo cresce del 3% rispetto a ottobre, passando dal 60 al 63% e avvicinandosi a quello del premier Mario Draghi, che aumenta di un punto (da 63 a 64), la corsa tra i partiti resta serratissima, secondo le rilevazioni di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera.Tallonato da Fratelli d’Italia, che è in crescita di un punto percentuale e si attesta al 19,8%, scavalcando la Lega al 19,1% con un -0,9%.Quarto partito Forza Italia, in leggera risalita, +0,5%, all’8,5%.Raggruppando le forze in base alle coalizioni, il centrodestra si attesta al 47,4% e il centrosinistra al 32,1%. “Qualora si delineasse l’ipotesi, alquanto remota, di una coalizione di centrosinistra ‘extralarge’, comprensiva di tutte le formazioni diverse da quelle del centrodestra, lo scenario risulterebbe in equilibrio (47,6% a 47,4%)”.Conte ancora primo tra i leaderL’ex premier Giuseppe Conte si conferma il primo tra i leader di partito per gradimento, nonostante il calo avuto all’assunzione del ruolo di numero uno del M5S: si attesta al 43% di gradimento.La leader di Fdi Giorgia Meloni è seconda, stabile a 37%, Speranza segue con il 35%.Intorno al 30% Enrico Letta e Silvio Berlusconi, entrambi a 31, e Matteo Salvini (stabile a 30).

