Covid, muore dopo il parto la mamma 31enne malata di Covid: non era vaccinata

Da oltre un mese le condizioni della donna erano precarie a causa di una forma molto aggressiva di Covid-19. 27.11.2021, Sputnik Italia

È deceduta quest'oggi Alessandra De Rosa, la donna originaria di Arzano, che era ricoverata da metà ottobre in terapia intensiva per coronavirus presso il Policlinico di Napoli.La 31enne non era vaccinata e aveva contratto il virus durante il periodo della gravidanza.Con il peggioramento delle sue condizioni, i medici avevano deciso di far nascere prematuri i gemelli che aspettava, mentre lei era sedata.Alla nascita, i bambini erano risultati positivi al Covid, ma ora si trovano in discrete condizioni di salute.A dare la notizia della morte di Alessandra è stato il marito, Massimo, che ha espresso tutto il suo dolore in un post pubblicato su Facebook:

