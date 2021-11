https://it.sputniknews.com/20211127/covid-impennata-di-casi-fra-i-bambini-uno-su-quattro-con-eta-tra-6-e-11-anni-13938879.html

Covid, impennata di casi fra i bambini: uno su quattro con età tra 6 e 11 anni

Covid, impennata di casi fra i bambini: uno su quattro con età tra 6 e 11 anni

Il rapporto settimanale dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) indica un aumento generale dell'incidenza in tutte le fasce d'età. Resta elevata la protezione... 27.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-27T13:37+0100

2021-11-27T13:37+0100

2021-11-27T13:37+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/13167815_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_a09f08e75d145d9295bdb170cafbdb1b.jpg

La diffusione del virus nella popolazione non vaccinata riguarda anche i bambini con meno di 12 anni, fino ad ora esclusi dalla platea a cui è offerto il vaccino. L'incidenza aumenta in tutte le fasce d'età, ma, nel suo rapporto settimanale, l'Iss osserva una vera e propria impennata tra i 6 e i 12 anni.Sono 31.365 i casi accertati tra l'8 e il 21 novembre in questa fascia di popolazione. Fortunatamente, restano bassi i ricoveri, con 153 ospedalizzati e solo 3 ricoveri in terapia intensiva.La maggiore crescita dell'incidenza in questa fascia d'età, rispetto al resto della popolazione in età scolare, si osserva a partire dalla seconda settimana di ottobre, con un'accelerazione nelle ultime due settimane.Efficacia del vaccinoIn generale, resta alto il livello di protezione del vaccino contro i casi gravi di Covid-19, fa sapere l'Iss. Il tasso di non vaccinati in terapia intensiva nell'ultimo mese è 6,7 per centomila, mentre per i vaccinati da meno di sei mesi è 0,54 per centomila, ossia 12 volte più basso.l'Iss registra una riduzione nel tempo della copertura vaccinale, ma rileva un'alta efficacia nel prevenire forme gravi di Covid-19.Per i vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi, la protezione dalla malattia grave è pari al 91% rispetto ai non vaccinati, mentre si riduce all'81% per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi, rispetto ai non vaccinati, si legge nel rapporto esteso dell'Iss, che integra il monitoraggio settimana sul Covid

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia