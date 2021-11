https://it.sputniknews.com/20211127/conte-e-lenigma-del-tetto-dei-due-mandati-nel-m5s-tra-deroghe-e-voti-online-13937844.html

Conte e l’enigma del tetto dei due mandati nel M5S, tra deroghe e voti online

Dopo aver superato il 'no' al finanziamento pubblico, il leader del Movimento ragiona su come disegnare il futuro di deputati e senatori, ma Grillo è contrario... 27.11.2021, Sputnik Italia

Il Movimento 5 stelle sta affrontando un periodo di scelte e cambiamenti. Con l’arrivo di Giuseppe Conte alla guida della formazione e nonostante il gelo con il fondatore Beppe Grillo, il lavoro di riforma prosegue.Un argomento molto sensibile nel Movimento e che vede Grillo tra i primi contrari alla sua cancellazione.Conte, quindi, dovrà trovare un meccanismo di deroghe che scontenti il meno possibile e che sia poi votato dalla base.Chi rischia di non essere rielettoDopo la decisione delle scorse elezioni di stabilire un mandato zero, consentendo a chi aveva già raggiunto quota due di ricandidarsi, la scelta per la prossima tornata è più insidiosa.Alle scorse elezioni, il Movimento portò in Parlamento 339 tra deputati e senatori: tra la riduzione del numero dei parlamentari e le altre possibili regole, questa cifra potrebbe contrarsi fino a 70-90 parlamentari.Volendo salvaguardare i nomi forti del Movimento, come Luigi Di Maio, Paola Taverna, Vito Crimi e Roberto Fico, si ragiona nel Movimento sulla cancellazione di “un mandato in alternanza”: con la deroga, in caso di un mandato da deputato e uno da consigliere, oppure uno da parlamentare e uno da ministro. O ancora, stabilire la possibilità di ricandidarsi in base ai “meriti”, come ruoli di capogruppo, di sottosegretario o portavoce.

