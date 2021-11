https://it.sputniknews.com/20211127/confindustria-forte-rimbalzo-del-pil-verso-6364-a-fine-2021-13939412.html

Confindustria: forte rimbalzo del Pil, verso 6,3/6,4 a fine 2021

Il Pil dell'Italia è in forte recupero e potrebbe tornare ai livelli pre-Covid nei primi tre mesi del 2022. Crescono i consumi privati e gli investimenti, ma... 27.11.2021, Sputnik Italia

Il Pil italiano è in forte recupero, grazie al robusto rimbalzo del terzo trimestre e ai dati migliorati per il primo. Il 2021 potrebbe chiudersi con un Pil a +6,3/6,4%, più di quanto stimato ad ottobre. È questa la previsione del Centro Studi di Confindustria, nella sua congiuntura flash di novembre, secondo cui il Pil potrebbe tornare ai livelli pre-Covid già nei primi tre mesi del 2022. Il risultato, tuttavia, non è scontato "visti i mancati recuperi del periodo precedente", avverte il Csc.Il rallentamento si sta delineando già nel quarto trimestre, a causa della "scarsità di materie prime e semilavorati e la risalita dei contagi in Italia e in Europa, che fanno perdurare l'alta incertezza".A trainare il rimbalzo del Pil sono i consumi privati, stimati in ulteriore risalita nel terzo e quarto trimestre; la fiducia dei consumatori a ottobre-novembre è "diminuita poco, rimanendo alta".Gli ordini dei produttori di beni di consumo "hanno recuperato ancora", ma gli "alti prezzi dell'energia fanno da freno".L’industria frena per la scarsità di materie prime e semilavorati, ma è in crescita. La produzione industriale è cresciuta nel 3° trimestre a un ritmo più lento (+1,0%) rispetto ai primi due trimestri (+1,5% e +1,2%). Le prospettive però sono buone: "in ottobre il PMI manifatturiero si è confermato espansivo e in rialzo (61,1 punti), dopo la flessione dei mesi precedenti; a novembre sono cresciuti ordini e attese sulla produzione", scrive il CSC.Frena l'export di beni italiani, che a settembre ha registrato un calo, dopo tre mesi di salita.

