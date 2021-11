https://it.sputniknews.com/20211127/calcio-perquisizioni-gdf-in-sede-juve-indagati-i-vertici-per-falso-in-bilancio-13936462.html

Calcio: perquisizioni GdF in sede Juve, indagati i vertici per falso in bilancio

Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti relativi ai bilanci societari dal 2019 al 2021. Nel mirino dei pm di Torino le plusvalenze. Agnelli, Nevdev e... 27.11.2021, Sputnik Italia

Perquisite dalla Guardia di Finanza le sedi di Torino e Milano della società Juventus Football Club S.p.a. Nel blitz di ieri pomeriggio, le Fiamme Gialle hanno acquisito la documentazione relativa ai bilanci degli anni 2019-21. Lo si apprende da una nota ufficiale della procura torinese, emessa poco prima delle 23.La procura di Torino ha aperto un fascicolo in seguito alle verifiche della Consob, dopo alcune verifiche della Covisoc, che aveva portato la procura federale ad avviare un'indagine per approfondire alcuni casi legati a operazioni di plusvalenze.Sono indagati per l'ipotesi di reato di falso in bilancio e false fatturazioni il presidente Agnelli, il vicepresidente Nedved, l'ex ds Paratici e altri tre dirigenti ed ex dirigenti bianconeri dell'area finanziaria. Anche la società bianconera è indagata penalmente.I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino hanno reperito la documentazione ed altri elementi utili relativi ai bilanci societari approvati negli anni dal 2019 al 2021, con riferimento sia alle compravendite di diritti alle prestazioni sportive dei giocatori, sia alla regolare formazione dei bilanci.Le perquisizioni sono avvenute dopo la chiusura della Borsa, a tutela dei mercati finanziari, dal momento che la Juventus è una società quotata. È stata data comunicazione alla Consob e alla Procura Federale istituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc).L'operazione, denominata Prisma, è stata avviata nel maggio 2021 ed è affidata ad un pool di magistrati del Gruppo dell'Economia, composto dai sostituti procuratori Ciro Santoriello, Mario Bendoni e dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio.

