Cagliari, discoteca chiusa per mancanza di autorizzazioni e violazioni normativa anti-Covid

All'interno del locale notturno si verificavano frequenti assembramenti e non veniva rispettato l'utilizzo della mascherina. 27.11.2021, Sputnik Italia

La Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Cagliari ha disposto la sospensione dell'attività per la discoteca Skin Club di via Venturi a Cagliari.Le forze dell'ordine hanno accertato la mancanza delle autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività di somministrazioni di alimenti e di bevande e per le attività di ballo e di intrattenimento.Nel corso dei controlli, la Polizia ha accertato, inoltre, plurime violazioni della normativa anti-covid sugli assembramenti e sull'utilizzo delle mascherine protettive, decidendo così di sanzionare la discoteche.Per quei fatti, la Squadra Mobile aveva fatto scattare la denuncia per un pregiudicato 21enne, che era evaso dagli arresti domiciliari e, giunto in discoteca, aveva litigato per futili motivi con la vittima.

