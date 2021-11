https://it.sputniknews.com/20211127/bonomi-bene-il-taglio-allirpef-ma-bisogna-ridurre-i-contributi-13936533.html

Bonomi: “Bene il taglio all’Irpef, ma bisogna ridurre i contributi”

Bonomi: “Bene il taglio all’Irpef, ma bisogna ridurre i contributi”

27.11.2021, Sputnik Italia

Per il numero uno di Confindustria serve un ulteriore sforzo nella legge di Bilancio per non perdere l'occasione di rilanciare veramente la crescita, grazie...

Per Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, gli otto miliardi impiegati dal governo per il taglio delle tasse “sono pochi, ne servirebbero almeno 13” e il vero punto su cui insistere non è la riduzione dell’Irpef, ma il taglio del cuneo fiscale, dice al Corriere della Sera.E per Bonomi, la misura potrebbe essere ancora più “selettiva” e “il taglio del cuneo si potrebbe concentrare su giovani e donne”.Per Confindustria, “la legge di Bilancio era e resta occasione per il rilancio del Paese. Purtroppo, se verrà confermato questo impianto, compresa la manovra sulle tasse, rischia di essere un’occasione persa”.Il governo rimetta in riga i partitiSecondo Bonomi, a frenare l’azione del governo Draghi, “che ha le idee ben chiare”, sono i partiti, che “continuano a fare la gara su chi piazza più bandierine” e “tutto si complica”.Il numero uno degli industriali è ancora ottimista sul fatto che il Pnrr possa dare una crescita aggiuntiva “di un punto e mezzo, ma è necessario mettere in campo subito provvedimenti finalizzati alla ripresa del Pil”, ma “nella manovra le misure per spingere questa crescita non le vediamo. A partire dal fisco”.Bonomi critica il taglio dell’Irpef, che non fornisce un sostegno reale alle fasce deboli, “mentre lo sconto maggiore si concentra sulla fascia di reddito tra 40 e 45mila euro. Per le imprese non c’è nulla” e non c’è nulla “per giovani e donne, ma si dà il grosso del taglio delle tasse a fasce sociali che non sono le più deboli”, puntando su prepensionamenti e Reddito di cittadinanza.Resta quindi il freno della politica a un’azione del premier Draghi, che “ha dato al Piano una visione su dove portare il Paese per renderlo moderno e inclusivo. Una visione che ci ha entusiasmato”.

