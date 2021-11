https://it.sputniknews.com/20211127/balneari-meloni-scrive-a-draghi-scenario-catastrofico-si-eviti-lesproprio-per-migliaia-13943095.html

Balneari, Meloni scrive a Draghi: "Scenario catastrofico, si eviti l'esproprio per migliaia"

La leader di Fratelli d'Italia sollecita un'immediata iniziativa legislativa con adeguata e incisiva azione in sede comunitaria. 27.11.2021, Sputnik Italia

Mettere in sicurezza il settore stabilimenti balneari, nonché porti turistici, alberghi e altri esercizi. E' questa la richiesta di Giorgia Meloni inoltrata in una lettera al premier Draghi, per sollecitare un'immediata iniziativa legislativa con adeguata e incisiva azione in sede comunitaria. Le sentenze del Consiglio di Stato del 9 novembre scorso, che impongono le aste per le concessioni dal 1 gennaio 2024, aprono uno "scenario catastrofico" per il settore balneario, con il rischio di un esproprio di fatto per tutte quelle imprese che non riusciranno a competere con gli investitori stranieri. Nella lettera la leader di Fratelli d'Italia mette a disposizione del governo le proposte depositate negli anni dal suo partito, che ha annunciato la presentazione di provvedimenti sulla materia in tutti i Consigli regionali. Cita poi i casi "ben più eclatanti come quelli di Spagna e Portogallo, i cui legislatori hanno normato il settore disponendo proroghe lunghissime senza incorrere in alcuna sanzione" da parte della Commissione Ue.Meloni invita il premier a convocare al più presto le associazioni di categoria per discutere la questione.

