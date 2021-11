https://it.sputniknews.com/20211127/associazione-medica-sudafricana-variante-omicron-causa-un-decorso-lieve-della-malattia-13939684.html

Associazione medica sudafricana: "Variante Omicron causa un decorso lieve della malattia"

La variante Omicron era stata precedentemente definita preoccupante dall'OMS per il suo alto numero di mutazioni. 27.11.2021, Sputnik Italia

La nuova variante Omicron del coronavirus provoca un decorso della malattia lieve, senza sintomi importanti, lo ha affermato oggi ai microfoni di Sputnik Angelique Coetzee, presidente della South African Medical Association:L'esperta ha quindi osservato che gli ospedali sudafricani non sono sovraccarichi di pazienti affetti dalla variante Omicron e che il nuovo ceppo non è stato rilevato nelle persone vaccinate.Allo stesso tempo, però, il quadro potrebbe rivelarsi sensibilmente diverso per i non vaccinati:La presidente ha anche criticato la decisione di alcuni Paesi di vietare i voli dal Sudafrica, etichettandola come prematura, in quanto non ci sono sufficienti informazioni su quanto la nuova variante sia effettivamente pericolosa.A seguito dei rapporti sulla nuova variante, infatti, Stati Uniti, Unione Europea, Canada, Israele, Australia e altri paesi hanno limitato i viaggi da diverse nazioni dell'Africa meridionale.L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha definito venerdì il nuovo ceppo sudafricano "motivo di preoccupazione", in quanto portatore di un numero elevato di mutazioni, ben 32, che probabilmente lo rende più trasmissibile e pericoloso.La stessa OMS ha ribattezzato la variante come Omicron, la quindicesima lettera dell'alfabeto greco.

