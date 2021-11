https://it.sputniknews.com/20211127/acqua-alta-a-venezia-domani-previsti-115-cm-possibile-lattivazione-del-mose-13942626.html

Acqua alta a Venezia: domani previsti 115 cm, possibile l'attivazione del Mose

Acqua alta a Venezia: domani previsti 115 cm, possibile l'attivazione del Mose

C'è preoccupazione per l'alta marea a Venezia, con le paratie del Mose che potrebbero entrare in funzione domattina. 27.11.2021, Sputnik Italia

Per domattina è attesa a Venezia una punta di alta marea di 115 centimetri sul medio mare della Laguna di Venezia.Il picco si dovrebbe toccare intorno alle ore 06:30, come preannunciato dall'Ufficio maree del Comune della Serenissima.Nella nota, si precisa che la marea sarà di classe "molto sostenuta" e, pertanto, è del tutto plausibile l'attivazione del Mose.All'inizio del mese di novembre, le paratie del Mose si erano alzate per far fronte ad un'ondata di alta marea da 130 cm.

