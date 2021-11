https://it.sputniknews.com/20211126/variante-sudafricana-italia-blocca-i-voli-da-7-paesi-dellafrica-meridionale-13923886.html

Variante Sudafricana, Italia blocca i voli da 7 Paesi dell'Africa meridionale

Variante Sudafricana, Italia blocca i voli da 7 Paesi dell'Africa meridionale

L'Italia blocca i voli dall'Africa meridionale, a causa della crescente preoccupazione per la variante Sudafricana del coronavirus. 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T09:21+0100

2021-11-26T09:21+0100

2021-11-26T09:47+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/13619263_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3e072b4350e78ff773a9acb8be89c9a5.jpg

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza per vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia ed Eswatini.La misura è stata adottata in maniera precauzionale, mentre gli scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529, ritenuta più resistente ai vaccini.Una misura analoga è stata adottata all'inizio della giornata dal Regno Unito, che ha vietato i voli da sei nazioni dell'Africa meridionale, tra cui Sudafrica e Botswana, fino al 28 novembre, a causa della diffusione del nuovo ceppo di coronavirus.La preoccupazione aumenta anche all'interno dell'UE, che valuterà il blocco dei voli dai Paesi interessati alla diffusione della variante Sudafricana, secondo quanto affermato stamattina dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen.Secondo quanto riporta Reuters, citando una fonte del ministro della Salute tedesco, anche la Germania agirà oggi per bloccare i voli dalle aree interessate alla diffusione della variante B.1.1.529.La variante SudafricanaLa nuova variante del virus Sars-Cov-2 ha messo in allarme l'Oms e diversi Paesi, oltre ai mercati finanziari di tutto il mondo, per l'alto numero di mutazioni sulla proteina spike, che potrebbero rendere il nuovo ceppo più resistente ai vaccini.Non è ancora chiaro se le caratteristiche della nuova mutazione possano offrire al virus un vantaggio in termini di maggiore capacità di contagio o di aggirare la protezione del vaccino. Il nuovo ceppo è stato scoperto in piccoli focolai in Sudafrica, Botswana e Hong Kong.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia