Variante Sudafricana, Galli: "Preoccupazione legittima, ma non fasciamoci la testa"

Variante Sudafricana, Galli: "Preoccupazione legittima, ma non fasciamoci la testa"

Per l'infettivologo, la comparsa di una nuova variante è un evento "prevedibile e atteso", ma per il momento non è chiaro se il nuovo ceppo sia più resistente... 26.11.2021

2021-11-26T15:48+0100

2021-11-26T15:48+0100

2021-11-26T15:48+0100

La nuova variante isolata in Sudafrica fa paura al mondo, ma Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, non sembra sorpreso per la comparsa di un nuovo ceppo che potrebbe risultare più resistente ai vaccini. L'allarme per la variante B.1.1.529 ha spinto molti Stati europei, l'Italia tra i primi, a bloccare i voli con i Paesi dell'Africa meridionale, in cui sono presenti focolai. Le numerose mutazioni presenti sulla proteina Spike potrebbero conferire al virus maggiore trasmissibilità e immunoevasione.Ai microfoni di Che giorno è su Rai Radio 1, Galli invita alla calma: "Non fasciamoci la testa, ma la preoccupazione è legittima". Per il momento, il pericolo è potenziale, perché non è ancora chiaro se la variante sia in grado di bucare il vaccino.La variante SudafricanaLa nuova variante del virus Sars-Cov-2 ha messo in allarme l'Oms e diversi Paesi, oltre ai mercati finanziari di tutto il mondo, per l'alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, che potrebbero rendere il nuovo ceppo più resistente ai vaccini.Non è ancora chiaro se le caratteristiche della nuova mutazione possano offrire al virus un vantaggio in termini di maggiore capacità di contagio o di aggirare la protezione del vaccino.Il nuovo ceppo è stato scoperto in piccoli focolai in Sudafrica, Botswana e Hong Kong.

