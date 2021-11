https://it.sputniknews.com/20211126/variante-sudafricana-fauci-per-il-momento-ancora-non-e-presente-negli-usa-13931621.html

Variante sudafricana, Fauci: "Per il momento ancora non è presente negli USA"

Variante sudafricana, Fauci: "Per il momento ancora non è presente negli USA"

26.11.2021

La nuova variante, individuata in Sudafrica e alcuni altri Paesi, presenta delle mutazioni che preoccupano, ma al momento la sua presenza non è stata riscontrata negli Stati Uniti.Lo riferisce l'infettivologo e consigliere della Casa Bianca per il Covid, Anthony Fauci.Nelle sue dichiarazioni odierne, l'esperto ha sottolineato che è ancora troppo presto per imporre eventuali restriizioni sui viaggi.La variante SudafricanaLa nuova variante del virus Sars-Cov-2 ha messo in allarme l'Oms e diversi Paesi, oltre ai mercati finanziari di tutto il mondo, per l'alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, che potrebbero rendere il nuovo ceppo più resistente ai vaccini.Non è ancora chiaro se le caratteristiche della nuova mutazione possano offrire al virus un vantaggio in termini di maggiore capacità di contagio o di aggirare la protezione del vaccino.Il nuovo ceppo è stato scoperto in piccoli focolai in Sudafrica, Botswana e Hong Kong.

