Valentino Rossi all’EICMA Milano, bagno di folla per salutare il Dottore

Bagno di folla all’evento Yamaha One More Lap, all’Eicma, con la partecipazione di Valentino Rossi. Per salutarlo, per vederlo per l’ultima volta sulla Yamaha... 26.11.2021, Sputnik Italia

La gente ricorderà a lungo questo 25 novembre: il freddo, la pioggia, ma anche tanto calore, gioia, l’adrenalina delle migliaia di fan di Valentino Rossi, che, dalle 8 di mattina, sono arrivati alla Rho Fiera Milano per essere i primi ad avere uno dei braccialetti (che rilasciavano dalle 10) per accedere al One More Lap, l’evento di Yamaha tenutosi presso l’Arena MotoLive di EICMA 2021 alle 14:00.“Chi è Valentino Rossi per voi?” ho chiesto agli appassionati. “E tutto, è un idolo”, “E tutta la mia infanzia”, “Vogliamo lui come Presidente della Repubblica”, sono alcune delle risposte.E finalmente, verso le 14:20, è apparso lui, Valentino, sul palco, in sella ad una speciale Yamaha YZF-M1 60thanniversary.Federica Masolin, host dell’evento e noto volto di Sky Sport, ha accompagnato Rossi in un viaggio nel tempo lungo ben 16 anni, quelli trascorsi da Valentino in Yamaha, introducendo i 16 momenti più emozionanti del vincente binomio.Un Gran Premio di emozioni, che ha condotto Valentino Rossi sulla strada dei ricordi, ripercorrendo le tappe principali dei suoi 16 anni con Yamaha. Dal 1° titolo Mondiale con Yamaha del 2004, passando dal bis del 2005, alla vittoria al Cavatappi di Laguna Seca ed al nuovo bis mondiale 2008 e 2009, sino all’ultimo primo gradino del podio ad Assen 2017, senza tralasciare i momenti più difficili, come la caduta nel 2010 in prova al Mugello o la scivolata che a Rossi costò il titolo nel 2006: attimi indimenticabili, che insieme hanno contribuito a rendere Valentino un’icona della MotoGP, riservandogli per sempre un posto speciale nel cuore di tutti i suoi fan, italiani e non.Ad accompagnare Valentino Rossi nel viaggio tra le emozioni di un’irripetibile carriera, anche l’amico Linus, Direttore Artistico di Radio Deejay. Con la complicità che contraddistingue due amici di lunga data, il campione ha raccontato aneddoti e curiosità, un vero e proprio dietro le quinte che ha stampato sul viso degli ascoltatori sorrisi nostalgici. Tanti gli amici VIP di Rossi che hanno voluto mandare i propri messaggi di ringraziamento ed ammirazione: il fedele team, diventato negli anni una vera e propria famiglia, celebrità e atleti italiani e internazionali. Una prova di quanto Valentino Rossi rappresenta in tutto il mondo dello sport, quello bello, che non conosce rivalità.A ringraziare e salutare Rossi anche Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Motor Racing, che ha coronato il suo personale ringraziamento con l’arrivo sul palco di una piccola Yamaha PW50 pink #46 per la futura figlia di Rossi, ormai in imminente arrivo: A conclusione della giornata, Yamaha Motor ha celebrato il suo pilota con un regalo a sorpresa: una Yamaha YZF-R1 VR46 special livery. Ed è proprio con questa moto che Valentino Rossi continuerà ad allenarsi in sella.Nel corso dell’evento, il saluto, colmo di gratitudine, è stato anche quello di di Éric De Seynes, Presidente di Yamaha Motor Europe: Valentino ieri, sul palco, a sorpresa, ha avuto due Yamaha 46. Ma perché il pilota è legato al numero 46 e non ha mai cambiato il suo numero? Intervistato da un’emittente, Graziano Rossi, padre di Valentino e vincitore di tre gare con la Morbidelli 250, con il numero 46, ha svelato un retroscena su quello che oggi è considerato il più grande simbolo della carriera motociclistica del figlio: “Io non ho sempre corso con il 46. La gente pensa che la sua scelta venga da là, ma in realtà la ragione è un’altra. Da piccolo, Valentino guardava sempre le gare del Giappone in piena notte e, in una di queste, trionfò un pilota partito ultimo, che aveva il numero 46, e da lì lo scelse come proprio. E il fatto che l’abbia usato anch’io è stato un caso fortuito” ha assicurato.È anche vero, però, che tale scelta ha spinto qualche migliaio di persone a comprare il biglietto d’ingresso, senza il quale non avrebbero potuto assistere all’evento con Valentino Rossi.

