Vaccino per età 5-11 anni, i dubbi di Crisanti: "Vaccinare mio figlio piccolo? Esiterei"

Per il virologo dell'Università di Padova, il vaccino per i bambini è un falso problema, la priorità è la terza dose per gli adulti. 26.11.2021, Sputnik Italia

"Se avessi un figlio piccolo lo vaccinerei? Sarei esitante, non vedo questa fretta per i bambini". Il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell'Università di Padova, ha risposto così ad una domanda sulla vaccinazione anti-Covid per la fascia 5-11 anni a Piazza Pulita, in onda ieri sera su La7.Dopo l'ok arrivato ieri da Ema, è atteso a breve il via libera di Aifa al vaccino Pfizer per i più piccoli, ma il tema continua ad essere controverso e a sollevare dubbi anche all'interno della comunità scientifica.Crisanti ammette di avere "alcune riserve concettuali", per primo il numero dei bambini sottoposti ai test, 1.305 secondo quanto riferisce Ema. Per lo scienziato, sono "obiettivamente pochi".Inoltre, il test non ha misurato la trasmissione, ma solo gli episodi clinici.Il super green passPer Crisanti, il super green pass "va nella direzione giusta", in quanto "elimina dalla circolazione le persone potenzialmente portatrici di infezione".Altre misure, però, sono "di difficile attuazione", come ad esempio l'utilizzo del green pass sugli autobus, che il virologo definisce "un favore a chi produce tamponi, senza nessun effetto".Tamponi e terze dosiUn'altra nota dolente sono i tamponi rapidi, che "hanno una sensibilità nettamente inferiore rispetto a quelli molecolari", afferma. Per Crisanti, la vera sfida adesso è quella delle terze dosi, che "il governo deve impegnarsi per fare il prima possibile", ma "la battaglia - chiarisce il professore - non si vince solo con il vaccino: bisogna aumentare la capacità di fare tamponi molecolari".

