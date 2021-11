https://it.sputniknews.com/20211126/tragedia-migranti-nella-manica-rivelato-il-contenuto-dellsos-della-guardia-costiera-francese-13927473.html

Tragedia migranti nella Manica, rivelato il contenuto dell’S.O.S. della guardia costiera francese

La Guardia Costiera francese ha effettuato una chiamata di emergenza il giorno in cui la barca di migranti si è capovolta nel Canale della Manica, fatto... 26.11.2021, Sputnik Italia

Secondo la registrazione ottenuta dal media, la chiamata è stata effettuata da un membro donna della Guardia costiera situata a Cap Gris-Nez, nel dipartimento del Pas-de-Calais."Mayday relay, Mayday relay*. Emergenza Gris-Nez. Circa 15 uomini in mare. Tutte le navi nei paraggi sono pregate di recarsi in quest'area, di prendere contatto e riferire qualsiasi informazione all'emergenza Gris-Nez che coordina questa operazione", ha detto l'operatrice radio, secondo Sky News.Charles Devos, direttore regionale di un'organizzazione francese che salva vite in mare, afferma che la tragedia di mercoledì, che ha causato la morte di 27 persone, tra cui tre bambini, potrebbe essersi verificata a causa del sovraccarico o del guasto dell’imbarcazione.“È molto, molto scioccante, quando vedi tutte quelle persone finire in acqua, annegare, senza mezzi per essere salvate. Purtroppo siamo stati in grado di recuperare solo cadaveri", ha aggiunto.Rimpalli di responsabilitàIl capovolgimento della barca, che l'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha definito l’incidente più mortale nella Manica dal 2014, ha riacceso la discordia tra Francia e Regno Unito, con entrambe le nazioni che si accusano a vicenda per l'incidente. A luglio, Londra e Parigi avevano firmato un accordo sull'assistenza nella lotta all'immigrazione illegale, con il Regno Unito che si impegnava a pagare alla Francia 54 milioni di sterline (63,7 milioni di euro) per aiutare nella lotta all’immigrazione attraverso la Manica.Tuttavia, da quando è stato firmato l'accordo, la Gran Bretagna ha ripetutamente accusato la Francia di non fare abbastanza per impedire ai migranti che arrivano in Francia di entrare poi in Gran Bretagna.Parigi, da parte sua, ha affermato che Londra dovrebbe in primo luogo dissuadere le persone dall'entrare nel paese.Secondo i media locali, quest'anno sono arrivati nel Regno Unito oltre 25.000 migranti, un aumento di tre volte rispetto al numero di arrivi illegali dello scorso anno.Proposte per migliorare la collaborazioneA seguito della tragedia, il primo ministro Boris Johnson ha scritto una lettera al presidente francese Emmanuel Macron, in cui ha delineato diversi passaggi per prevenire tali incidenti in futuro:Il ministro degli Interni Priti Patel ha fatto un'offerta simile al ministro degli Interni francese Gerard Darmanin, sottolineando che sarebbe impossibile contrastare l'immigrazione illegale senza una stretta cooperazione tra le due parti.*Richiesta di soccorso grave, ma indiretto, ovvero quando si fa da tramite per chi ha effettivamente bisogno di aiuto

