Tragedia della miniera in Siberia, il bilancio delle vittime sale a 51

Cinquantuno persone, tra cui sei soccorritori, sono morte nell'incidente nella miniera di Listvyazhnaya, nella regione di Kemerovo, ha detto giovedì a Sputnik... 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T07:58+0100

2021-11-26T07:58+0100

2021-11-26T09:09+0100

"Secondo i dati preliminari, sono morte 52 persone, compresi sei soccorritori", aveva detto in precedenza il portavoce, prima che arrivasse la notizia che una delle vittime era in realtà sopravvissuta.I funzionari del governo regionale avevano in precedenza specificato che circa 285 minatori erano presenti nel sito e che circa 237 di questi erano stati evacuati con successo. Il governatore Sergey Tsivilev aveva riferito ai media che si erano persi i contatti con molte delle persone rimaste intrappolate.Tra i feriti, due casi erano stati segnalati essere in condizioni critiche, mentre i restanti erano stati valutati di gravità moderata o lieve, secondo quanto era stato comunicato.Tsivilev ha successivamente precisato che circa 38 minatori e 11 soccorritori erano stati ricoverati in ospedale.I risultati preliminari hanno stabilito che la causa dell'incidente sarebbe stata un'esplosione di metano, secondo il vice procuratore generale russo Dmitry Demeshin.Secondo la commissione investigativa, in linea con l'indagine penale in corso, tre membri dell'amministrazione della miniera, tra cui il suo direttore, il suo primo vice e un capo della sezione della miniera, sono stati arrestati con l'accusa di "violazione dei requisiti del diritto industriale sulla sicurezza degli impianti di produzione pericolosi, con conseguente morte di due o più persone per negligenza".Secondo quanto comunicato, la tragedia si è verificata quando, dopo l’esplosione, la polvere di carbone ha preso fuoco, sprigionando fumo e intossicando i minatori attraverso il sistema di ventilazione. Le operazioni di soccorso erano state temporaneamente sospese per gli alti livelli di gas concentrato nel sito.La miniera è di proprietà della SDS-Ugol Holding Company, uno dei tre principali produttori di carbone della nazione.

Notiziario

it_IT

