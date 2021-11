https://it.sputniknews.com/20211126/sbarca-in-italia-il-marketplace-delle-auto-usate-carvago-13934274.html

Sbarca in Italia il marketplace delle auto usate Carvago

Un’offerta da tutta Europa con oltre 700mila auto di qualità e un’offerta diversificata di servizi: a disposizione finanziamenti e l’estensione della garanzia. 26.11.2021, Sputnik Italia

Un servizio di acquisto di auto usate diverso dagli standard, più accessibile e vicino al cliente.È l’offerta di Carvago.com, il marketplace europeo delle auto usate, che arriva anche in Italia.I clienti di Carvago potranno accedere a oltre 700mila auto di qualità provenienti da tutta Europa e avere a disposizione la più ampia offerta di servizi, tra cui il finanziamento, la garanzia estesa di dodici mesi e la possibilità di restituire la vettura entro 14 giorni dall’acquisto.La multinazionale ceca Carvago, si legge nella nota di presentazione, consente di scegliere le vetture di seconda mano, immediatamente disponibili con al massimo otto anni di vita e un chilometraggio non superiore ai 160mila chilometri.Controlli e garanzieIl servizio prevede anche controlli accurati prima della vendita con un servizio di CarAudit che fa accedere al marketplace soltanto le auto in perfette condizioni.Le auto hanno una garanzia di dodici mesi che si può ulteriormente prorogare fino a cinque anni.Tra i servizi anche un contratto assicurativo e la possibilità di scegliere la consegna direttamente all’indirizzo di casa.

