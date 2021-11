https://it.sputniknews.com/20211126/registrato-crollo-globale-delle-vendite-di-smartphone-13920479.html

Registrato crollo globale delle vendite di smartphone

Le vendite di smartphone nel mondo, nel terzo trimestre del 2021, hanno registrato un considerevole crollo, con una contrazione del 6,8%. 26.11.2021, Sputnik Italia

mondo

economia

Gli analisti della compagnia Gartner hanno calcolato che nel terzo trimestre di questo anno le vendite di smartphone sono diminuite, rispetto allo stesso periodo del 2020.In totale, tra luglio e settembre del 2022, sono stati consegnati 342,3 milioni di cellulari, a rispetto dei 366,3 miliardi di luglio-settembre nel 2021.Il crollo delle vendite è dovuto ad una carenza di componenti, che ha interrotto i piani di consegna dei prodotti assemblati. Tra i modelli particolarmente colpiti c'è l'iPhone 13 Pro, le cui mancate consegne si registrano in molti Paesi.Il più grande fornitore di smartphone è stato Samsung, che ha consegnato 69 milioni di dispositivi: quasi 12 milioni in meno rispetto al 2020. Al secondo posto c'è Apple, che ha aumentato le vendite da 40,6 a 48,5 milioni di unità.Dal terzo al quinto posto ci sono aziende cinesi come Xiaomi, Vivo e Oppo. Questi marchi stanno espandendo la loro presenza sul mercato in maniera attiva, aumentando le consegne in Europa e Medio Oriente.

mondo, economia