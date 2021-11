https://it.sputniknews.com/20211126/redivivo-cacciatore-attaccato-da-orso-sopravvive-20-giorni-nella-taiga-prima-di-ricevere-soccorso-13930217.html

Redivivo: cacciatore attaccato da orso sopravvive 20 giorni nella taiga prima di ricevere soccorso

Un cacciatore russo è riuscito a sopravvivere all'attacco di un orso e ad aspettare 20 giorni prima di ricevere aiuto nella fredda taiga siberiana, nella... 26.11.2021, Sputnik Italia

Secondo il dipartimento regionale del ministero dell'Interno, oggi, in Siberia orientale, per un cacciatore di 58 anni si è conclusa un’avventura da sceneggiatura cinematografica, che non ha nulla da invidiare alla sceneggiatura di film come Revenant - Redivivo.L’uomo, lo scorso 31 ottobre, stava preparando trappole nella taiga, quando un orso si è avventato su di lui. Ha riportato ferite che gli hanno reso difficile muoversi, ma è riuscito a raggiungere la capanna di caccia di un conoscente. Lì ha lasciato una nota, in cui diceva che l'attacco lo aveva lasciato incapace di raggiungere i punti di comunicazione e che avrebbe aspettato aiuto nella sua capanna di caccia, situata a 170 chilometri dal villaggio più vicino.La nota è stata scoperta solo il 19 novembre, quando le autorità sono state allertate, e il giorno successivo è stata avviata un'operazione di salvataggio.Il cacciatore ha ricevuto i primi soccorsi ed è stato portato in una cittadina locale, dove si riprenderà. Le sue condizioni sono stabili e le ferite si sono rivelate non pericolose per la sua vita.

