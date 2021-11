https://it.sputniknews.com/20211126/reddito-di-cittadinanza-mea-culpa-di-salvini-fallimento-totale-abbiamo-sbagliato-ad-approvarlo-13934040.html

Reddito di cittadinanza, mea culpa di Salvini: "Fallimento totale, abbiamo sbagliato ad approvarlo"

Il leader della Lega rilancia la flat tax, con la proposta di alzare a 100 mila euro di fatturato il tetto del forfetario. 26.11.2021, Sputnik Italia

26.11.2021

Matteo Salvini fa il mea culpa sul reddito di cittadinanza e annuncia che la Lega lavorerà in Parlamento per eliminare una "spesa improduttiva" che "disincentiva al lavoro". Il leader leghista suggerisce piuttosto di spostare un miliardo in più per i disabili e torna sul tema della flat tax. Il prossimo obiettivo a cui la Lega punta è quello di trovare spazio nel decreto fiscale per la proposta di alzare a 100.000 euro il tetto di fatturato per un regime forfettario semplificato.Sulla riforma Irpef assicura Giorgia Meloni: "va bene, non porterà nessuno a pagare più. Sull’Irap non tutti erano d’accordo, ci siamo messi di testa dura e abbiamo portato a casa 1 miliardo". "C’è un’odiosa discriminazione tra i lavoratori - prosegue - tra autonomi pubblici e dipendenti. Gli autonomi hanno sofferto di più durante la pandemia. Spero che in Parlamento - conclude - si trovi lo spazio e la voglia comune, che non c’è stata, di investire su taglio di tasse e burocrazia, soprattutto per il lavoro autonomo"

