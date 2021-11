https://it.sputniknews.com/20211126/prodi-preoccupato-del-sovranismo-dei-francesi-e-sul-quirinale-il-pd-non-potra-dettare-le-regole-13923118.html

Prodi preoccupato del “sovranismo dei francesi” e sul Quirinale: “Il Pd non potrà dettare le regole”

L’ex presidente del Consiglio parla di Europa, di populismo, di democrazia e di politica interna. E su Berlusconi al Colle: “Se facesse i conti capirebbe che... 26.11.2021, Sputnik Italia

Romano Prodi non ha mire sul Quirinale, e lo dice ormai da settimane, e parlando a La Stampa afferma di sapere contare e “seppure questo Pd non fosse più quello dei 101, è troppo piccolo per dare le carte”. Un ricordo alla votazione di qualche anno fa, in cui ricevette meno voti del previsto.Prodi, poi, parla di Europa, uno dei suoi amori in politica, una delle sue creature, con il ruolo giocato alla Commissione europea. E si dice preoccupato del “rigurgito di sovranismo in Francia”, dove “un uomo come Michel Barnier mette delle piccole zeppe perché è entrato in una situazione pre-elettorale, mi colpisce”.Ma non la Turchia, che “ha scelto un’altra strada”.Il Pd e il M5SProdi promuove l’esperimento paziente di Enrico Letta alla guida dei Dem e anche l’alleanza alle comunali con il M5S, “un esperimento e tutto sommato la ritengo un’alleanza possibile”.L’Europa per i nipotiProdi parla nel suo libro L’Europa del suo ideale di Continente unito, e cerca di dipingerlo e spiegarlo anche alle nuove generazioni, perché è un libro pensato per i suoi nipoti.“Bisogna far entrare il senso dell’Europa nell’immagine quotidiana della vita politica, come un fatto familiare e nello stesso tempo fatale. Non è un caso che abbia dedicato questo libro ai miei nipoti: spero vedano l’Europa compiuta, ma non ne sono sicuro perché i processi democratici, se vogliono essere tali, sono molto lenti”.Sui processi vissuti in prima persona alla guida dell’UE, come l’allargamento a Est, Prodi dice di non essersi “pentito. A parte che i treni della storia passano una volta sola, si immagini oggi una Polonia uguale all’Ucraina”.

