https://it.sputniknews.com/20211126/pandemia-e-depressione-lo-studio-rischio-doppio-di-manifestare-sintomi-depressivi--13920822.html

Pandemia e depressione, lo studio: rischio doppio di manifestare sintomi depressivi

Pandemia e depressione, lo studio: rischio doppio di manifestare sintomi depressivi

La pandemia di Covid ha raddoppiato il rischio di manifestare sintomi depressivi negli ultracinquantenni. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla... 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T07:22+0100

2021-11-26T07:22+0100

2021-11-26T08:41+0100

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/12699526_49:0:1871:1025_1920x0_80_0_0_a30f541a298200d8054360ae9ce4e5ca.jpg

La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto negativo sulla salute mentale degli anziani. Solitudine, isolamento sociale, disagio, peggioramento della situazione economica, dovuti all'emergenza sanitaria, hanno raddoppiato negli ultracinquantenni il rischio di manifestare i sintomi depressivi, rispetto al periodo pre-pandemico. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Aging.Utilizzando i dati del Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA), un team nazionale di ricercatori della McMaster University ha scoperto che il 43% degli adulti di età pari o superiore a 50 anni ha manifestato livelli moderati o alti di sintomi depressivi all'inizio della pandemia di COVID-19, andando ad aumentare nel corso tempo.La ricerca è stata guidata da Parminder Raina, professore presso il Dipartimento di metodi di ricerca sanitaria, prove e impatto e direttore scientifico del McMaster Institute for Research on Aging.La solitudine era il predittore più significativo del peggioramento dei sintomi depressivi, assieme ad altri fattori di stress legati alla pandemia, come i conflitti familiari. Le donne hanno avuto maggiori probabilità di sintomi depressivi durante la pandemia rispetto agli uomini, sia per il maggior impegno nell'assistenza, che per le barriere all'assistenza stessa. Inoltre, molte sono state costrette a separarsi dalla famiglia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60