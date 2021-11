https://it.sputniknews.com/20211126/palu-aifa-il-covid-19-e-diventata-una-malattia-pediatrica-e-ora-di-vaccinare-i-bambini-13922725.html

Palù (Aifa): “Il Covid-19 è diventata una malattia pediatrica, è ora di vaccinare i bambini”

Palù (Aifa): “Il Covid-19 è diventata una malattia pediatrica, è ora di vaccinare i bambini”

Dopo l’ok dell’Ema alla somministrazione nella fascia 5-11 anni, il virologo rassicura sul siero Pfizer: è maggiore il rischio di sviluppare una sindrome... 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T09:04+0100

2021-11-26T09:04+0100

2021-11-26T09:20+0100

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/861/19/8611938_0:12:300:181_1920x0_80_0_0_9257a940e23f5cf6d7720d2fdbc3ec97.jpg

Giorgio Palù, virologo del Comitato tecnico scientifico e presidente del consiglio di amministrazione dell’agenzia italiana del farmaco Aifa, è sicuro: i benefici della vaccinazione per i bambini sono superiori ai rischi, perché i bambini che contraggono il Covid-19 possono sviluppare sindromi infiammatorie gravi e il long Covid, dice parlando al Corriere della Sera.Il 90,7% di efficaciaL’Aifa si pronuncerà la prossima settimana sull’uso in Italia per la fascia 5-11, ma per Palù la decisione del Cdc americano e gli studi di Pfizer garantiscono la sicurezza del siero, “l’efficacia si è rivelata del 90,7% nel prevenire la malattia sintomatica, non si sono visti effetti avversi di rilievo”.Palù avverte anche sull’aumento dei casi e dei ricoveri di bambini nelle ultime settimane: “Su migliaia di ricoveri pediatrici in ospedale, un terzo hanno riguardato bimbi sani che in parte hanno avuto bisogno di cure in terapia intensiva”.I vantaggi del vaccinoIl presidente del Cda dell’Aifa batte molto sul tasto della vaccinazione pediatrica.Uno dei vantaggi dell’immunizzazione, oltre ai minori rischi legati alla malattia, è che la circolazione del virus si riduce “e i bambini non perdono la libertà”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

coronavirus in italia, vaccinazione in italia